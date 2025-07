105XMasters 2025 a Senigallia la ' giungla' di sport e musica | Rovazzi super ospite e tutte le novità

Preparati a vivere un’estate indimenticabile a Senigallia! Dal 12 al 20 luglio, la 14ª edizione di 105XMasters trasformerà il Lungomare Mameli in una vera e propria giungla urbana, tra sport adrenalinici, musica dal vivo e un messaggio di inclusività che unisce generazioni. Con Rovazzi come super ospite e tante altre novità, questo evento promette di stupire e coinvolgere tutti. Non perdere l’appuntamento più vibrante dell’anno!

SENIGALLIA – La giungla urbana più attesa dell'estate sta per tornare. Dal 12 al 20 luglio, il Lungomare Mameli di Senigallia si prepara ad accogliere la 14ª edizione di 105XMasters, l'evento che per nove giorni fonderà adrenalina sportiva, grandi concerti e un forte messaggio di inclusività. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: senigallia - giungla - 105xmasters - sport

105XMasters 2025: a Senigallia dal 12 al 20 luglio sport, musica e inclusività. Svelate tutte le novità della 14ª edizione Vai su X

La giungla urbana più attesa dell'estate sta per aprire le sue porte. Leggi la news integrale Vai su Facebook

105XMasters 2025, a Senigallia la 'giungla' di sport e musica: Rovazzi super ospite e tutte le novità; 105XMasters 2025: a Senigallia dal 12 al 20 luglio torna l’evento estivo all’insegna di sport e divertimento. Nove giorni di adrenalina, musica e competizioni sulla spiaggia marchigiana con Radio 105 - 105XMasters 2025: a Senigallia dal 12 al 2; Accuse di ingresso illegale, Piantedosi espulso a sorpresa dal Paese.

Musica e sport invadono il lungomare. A Senigallia torna 105XMasters - Si inizia il 12 luglio con il party, poi si andrà alla scoperta di trenta discipline. Come scrive msn.com

Sport, musica e inclusione: a Senigallia torna 105XMasters - Il villaggio dedicato all'evento è di 40mila metri quadri dove si alterneranno corsi, laboratori e incontri dedicati a oltre 30 discipline sportive Dal windsurf ai concerti, dalla corsa all'alba all'i ... Da msn.com