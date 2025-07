? Folkstone in concerto a Pinasca il 13 luglio 2025 per il TNT Fest | live biglietti e nuovo album Natura Morta

Preparatevi a vivere un’estate indimenticabile: domenica 13 luglio i Folkstone infiammeranno Pinasca con il loro concerto al TNT Fest 2025. La band presenterà in anteprima assoluta il loro nuovo doppio album “Natura Morta”, portando sul palco tutta l’energia e l’autenticità che li contraddistinguono. Non perdete l’occasione di ascoltare dal vivo questa emozionante novità musicale, perché la serata promette di essere memorabile. I biglietti sono già in vendita!

Domenica 13 luglio i FOLKSTONE saranno in concerto a Pinasca (TO), in occasione del TNT Fest 2025. Durante la serata, la band presenterà il loro doppio album "NATURA MORTA". Biglietti Folkstone a Pinasca: prezzi, prevendita e agevolazioni. Il TNT Fest 2025 si accende di energia con il ritorno esplosivo dei Folkstone, in concerto a Pinasca (TO) domenica 13 luglio 2025 alle ore 22:00 in Piazza IMI. La band porterà sul palco il potente "NATURA MORTA", doppio album uscito lo scorso marzo, già acclamato da critica e pubblico. I biglietti per assistere al concerto dei Folkstone a Pinasca sono disponibili a: 10€ + diritti di prevendita online.

È sempre un piacere tornare a suonare con i nostri amici Folkstone Ci vediamo domenica 13 luglio al TNT Fest di Pinasca, in provincia di Torino BAM Booking Vai su Facebook

