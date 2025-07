? Sile Jazz 2025 | Monica Fabbrini porta il progetto NICA a Jesolo – Concerto gratuito l’11 luglio in Piazza Torino

Preparati a vivere un’estate all’insegna di musica, arte e natura con Sile Jazz 2025! Dal 6 al 26 luglio, il festival porta oltre 20 eventi tra Treviso e Venezia, culminando con un concerto gratuito a Jesolo: venerdì 11 luglio in Piazza Torino, Monica Fabbrini presenta NICA, il suo nuovo progetto musicale. Un'occasione unica per lasciarsi incantare dal connubio tra jazz e territorio. Non mancare a questa magica esperienza!

Sile Jazz 2025 è un festival che abbraccia il connubio tra arte, ambiente e territorio. Dal 6 al 26 luglio, il cartellone prevede oltre 20 eventi in luoghi simbolici tra le province di Treviso e Venezia. La magia del jazz torna a incantare Jesolo: venerdì 11 luglio 2025, alle ore 21:00 in Piazza Torino, Monica Fabbrini presenta NICA, il suo nuovo e raffinato progetto musicale. Sile Jazz 2025 – Acque Sonore: un festival tra natura e jazz contemporaneo.

