? Tra la mano l’occhio e il cuore | il nuovo singolo di Manù Squillante dall’11 luglio 2025

Preparati a lasciarti catturare dall’emozione: “Tra la mano, l’occhio e il cuore”, il nuovo singolo di Manù Squillante, sarà disponibile dal 11 luglio 2025 su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Un brano che esplora il mistero della creazione artistica, anticipando l’uscita dell’atteso maxi-single prevista per il 25 luglio. Continua il viaggio musicale di Manù, tra emozioni e nuove sonorità. Non perdere questa coinvolgente esperienza sonora!

Dall'11 luglio sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica "Tra la mano, l'occhio e il cuore", il nuovo singolo di Manù Squillante che anticipa l'uscita dell'omonimo maxi-single prevista per il 25 luglio. Continuano gli appuntamenti live. La canzone di Manù Squillante esplora il mistero della creazione artistica. A partire dall' 11 luglio 2025, sarà disponibile in streaming su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica il nuovo singolo di Manù Squillante, intitolato "Tra la mano, l'occhio e il cuore". Il brano anticipa l'arrivo dell'omonimo maxi-single, in uscita il 25 luglio 2025, e accompagna un'estate densa di concerti e appuntamenti dal vivo.

