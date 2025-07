L come Lusitania: il fascino senza tempo del fado conquista Milano il 16 luglio. Mercoledì al Parco Center, la rassegna Alfabeto di PARCO apre le sue porte a un concerto-spettacolo che celebra le emozioni profonde di questa musica portoghese. Un omaggio al Fado: un viaggio tra canzoni e parole, capace di toccare il cuore di ogni ascoltatore e di mantenere intatto il suo incanto millenario. Non perdere questa occasione di vivere l’autentica essenza di Lisbona.

È in programma mercoledì 16 luglio al Parco Center di Milano il nuovo appuntamento di Alfabeto di PARCO, la rassegna dedicata alle culture del mondo e agli artisti che hanno rivoluzionato il Novecento: si tratta di L come Lusitania, concerto-spettacolo tra canzoni e parole sul Fado e sul fascino irresistibile che questo genere musicale, simbolo di Lisbona e del Portogallo, continua a esercitare ancora oggi in tutto il mondo. Un omaggio al Fado: musica, saudade e parole che raccontano Lisbona per l’evento “L come Lusitania”. Mercoledì 16 luglio 2025, il Parco Center di Milano ospita un nuovo imperdibile appuntamento della rassegna Alfabeto di PARCO: “L come Lusitania”, un concerto-spettacolo dedicato al Fado, l’anima musicale del Portogallo. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com