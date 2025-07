? CODE! | Il nuovo singolo di Grindalf dal 4 luglio in radio e su tutte le piattaforme digitali

Dal 4 luglio 2025, preparatevi a vivere un'esperienza sonora unica con "CODE!", il nuovo singolo di Grindalf per PLUMA Dischi. Un brano che rompe gli schemi e invita a liberarsi dai vincoli imposti, riscoprendo la propria autenticità. Con un sound coinvolgente e un messaggio potente, "CODE!" diventa la colonna sonora della nostra voglia di evadere e di riscrivere il nostro destino. Non perdere l'occasione di ascoltarlo ovunque tu sia!

Dal 04 luglio 2025 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutti i digital store "CODE!", il nuovo singolo di Grindalf per PLUMA dischi. Con "CODE!", Grindalf dà forma a un'esigenza profonda: quella di evadere da uno script che ci definisce prima ancora di poterci capire. Il significato di "CODE!": Spezzare il codice per ritrovare la libertà. È disponibile dal 4 luglio 2025 su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica il nuovo singolo "CODE!" di Grindalf, pubblicato per PLUMA dischi. Un brano che non è solo una produzione elettronica, ma un vero e proprio manifesto di liberazione sonora, nato dal desiderio di evadere da un "codice" invisibile che ci incasella, ci misura e ci imprigiona.