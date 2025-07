? ATTIMO di Keevuitton | un viaggio musicale tra synthwave malinconia e futuro

Attimo di Keevuitton, un viaggio musicale tra synthwave malinconico e sguardi al futuro, è finalmente disponibile. Questo nuovo singolo, che inaugura un capitolo innovativo nella sua ricerca sonora, cattura l’essenza di luci al neon e battiti sospesi, svelando la sensibilità e la visione artistica del cantautore. Un’esperienza audace e coinvolgente che lascerà il pubblico senza fiato: “ATTIMO”, disponibile da venerdì 11 luglio, vi aspetta per emozionarvi.

È disponibile a partire da venerdì 11 luglio “ATTIMO”, il nuovo singolo del cantautore Keevuitton. Il brano, disponibile in presave, inaugura un nuovo capitolo della ricerca musicale dell’artista, voce sensibile e visionaria nel panorama della nuova musica d’autore. Un singolo synthwave tra luci al neon e battiti sospesi. Il cantautore e producer Keevuitton torna con un nuovo brano dal forte impatto emotivo e visivo: “ATTIMO”, disponibile da venerdì 11 luglio 2025, è già in presave al link ufficiale lnk.toATTIMO. Un singolo che segna l’inizio di un nuovo percorso sonoro, dove sintetizzatori rétro, estetica anni ’80 e una narrazione intima si intrecciano in un’esperienza musicale cinematografica. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com