? Alibi | il nuovo singolo di Grid dal 27 giugno in digitale e dall’11 luglio in radio

A partire da venerdì 11 luglio 2025, arriva in rotazione radiofonica “Alibi”, il nuovo singolo di Grid disponibile sulle piattaforme digitali dal 27 giugno. Un brano che esplora la complessità delle relazioni umane, offrendo una riflessione profonda sui sentimenti e le dinamiche del mondo di oggi. Non perdere l’occasione di immergerti in questa intensa narrazione musicale, capace di raccontare le sfumature emotive delle nostre vite quotidiane.

Dall'11 luglio 2025 sarà in rotazione radiofonica "Alibi", il nuovo singolo di Grid disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 27 giugno. "Alibi" è un brano che esplora la complessità delle relazioni umane offrendo una riflessione profonda sulla natura dei sentimenti e delle relazioni nel mondo di oggi.

ALIBI - Grid; “Alibi”: il nuovo singolo di Grid dal 27 giugno in digitale e dall’11 luglio in radio.

