? OCEAN | l’orchestra incontra la techno sotto le stelle della Forte Arena – prima il 16 agosto

Preparati a vivere un’esperienza unica sotto le stelle: il 16 agosto, alla Forte Arena del Forte Village, Ocean unisce la maestosità dell’orchestra Ente De Carolis con le pulsazioni della techno di Boosta e Marco Carpentieri. Un connubio emozionante tra musica classica e dance, che trasformerà la notte in un evento indimenticabile. La prima assoluta di “Ocean” ti aspetta per lasciarti senza fiato: non mancare!

Un progetto ambizioso e originale: Ocean fonde la maestosità orchestrale con l'energia incisiva della techno, creando un'esperienza sonora mai vista. La prima assoluta è fissata per il 16 agosto 2025 al Forte Village Resort di Pula (CA), nella suggestiva cornice della Forte Arena, sotto la direzione di Beatrice Venezi, con le musiche di Boosta e il DJ set finale di Marco Carpentieri.

Beatrice Venezi e Boosta in progetto inedito alla Forte Arena; Ocean: un'esperienza sonora inedita tra orchestra e techno sotto le stelle della Forte Arena, Sabato 16 agosto 2025, ore 21.

