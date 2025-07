? Hoga Zait 2025 | vent’anni di identità cimbra tra montagne e futuro

Dal 18 al 27 luglio 2025, l’Altopiano dei Sette Comuni si trasforma in un vibrante palcoscenico di cultura e tradizione, celebrando i vent’anni di Hoga Zait. Questo festival unico nel suo genere riunisce le frazioni di Roana per un ricco programma di concerti, riti e laboratori, testimoniando come un’identità forte possa rinnovarsi e guardare al futuro. Un’occasione imperdibile per immergersi nelle radici cimbre e vivere un’esperienza indimenticabile.

Ecco la ventesima edizione di Hoga Zait, il festival della cultura cimbra che dal 18 al 27 luglio 2025 animerà le sei frazioni di Roana (Altopiano dei Sette Comuni, VI) con un ricco programma di concerti, camminate, riti collettivi, laboratori ed esperienze immersive. Origini del Festival Hoga Zait: un'identità che si rinnova. Dal 18 al 27 luglio 2025, l' Altopiano dei Sette Comuni si trasforma in palcoscenico di cultura e memoria con la ventesima edizione di Hoga Zait. Il festival diffuso attraversa le sei frazioni di Roana, portando in scena un mix coinvolgente di camminate storico-narrative, concerti tra tradizione e sperimentazione, laboratori, racconti e riti simbolici.

