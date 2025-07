Zanotti Russo smaschera la vera genesi di questa battaglia: una guerra dei grandi marchi contro i consumatori, spesso alimentata da paure infondate e interessi economici. In un mondo dove l’etichetta può distruggere carriere e reputazioni, è fondamentale capire cosa si nasconde dietro le accuse di parabeni. Ma cosa c’è davvero dietro questa demonizzazione? Secondo Matteo Zanotti Russo, non si tratta di salute, ma di...

Un ingrediente, oggi, può condannarti più di un errore fiscale. Non se sei un politico. Se sei uno shampoo. Nel mondo della cosmetica digitale, dire “contiene parabeni” equivale a un’accusa. È l’equivalente moderno di “usa il petrolio”, “ha dentro plastica”, “ti avvelena lentamente”. Ma cosa c’è davvero dietro questa demonizzazione? Secondo Matteo Zanotti Russo, autore del libro “Le Big Biuti non cielo dikono!!1!”, non si tratta di salute. Si tratta di classe. “La guerra ai parabeni è una guerra ai poveri,” scrive. Zanotti non è un opinionista. È un valutatore della sicurezza cosmetica con decenni di esperienza. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it