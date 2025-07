LIVE Tour de France | dalle ore 13 la 3? tappa Valenciennes-Dunkerque

Alle 13 in diretta, la terza tappa del Tour de France attraversa Valenciennes e Dunkerque, svelando ancora una volta il fascino delle Hauts-de-France. È l’occasione perfetta per i velocisti come Jonathan Milan di mettersi in mostra, mentre la maglia gialla resta saldamente nelle mani dei leader. Segui con noi questa emozionante sfida lungo le strade francesi, tra adrenalina e strategia!

Nella terza tappa il giro si terrà nella regione Hauts-de-France: un'altra occasione per Jonathan Milan e le altre ruote veloci, nessun rischio invece per la maglia gialla. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Tour de France: dalle ore 13 la 3? tappa Valenciennes-Dunkerque

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - il percorso, con salite e discese impegnative, promette scintille tra i grandi favoriti. La sfida di domani sarà un banco di prova importante per definire le gerarchie e scoprire chi avrà la meglio nella battaglia che si preannuncia infuocata.

