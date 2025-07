LIVE Italia-Portogallo 0-0 Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA | ritmi alti nei primi 20? Traversa di Salvai di testa

L’emozione è alle stelle mentre Italia e Portogallo si sfidano in un match dai ritmi forsennati, con occasioni da goal e scambi intensi. Al 29’, la partita resta sullo 0-0, ma il pubblico è rapito da azioni mozzafiato come la traversa di Salvai di testa. Seguiteci per aggiornamenti in tempo reale su questa sfida che promette grandi emozioni fino all’ultimo fischio!

29? Atteggiamento diverso da parte del Portogallo rispetto al match contro la Spagna. Molto meno passive le lusitane. 28? Chiusura fallosa di Norton su Severini che non viene tuttavia fischiata. Si fa sentire dalla panchina Soncin. 27? Momento di errori a centrocampo. Parecchie le sviste e i passaggi sbagliati da entrambe le parti. 26? Cerca il filtrante Severini per Caruso ma era una giocata difficile e le portoghesi fanno buona guardia. 25? Soncin vuole che il gioco si spinga anche e di più sulla sinistra dove c'è Boattin, poco cercata fin qui. 24? Linari difende un pallone preziosissimo che stava velenosamente attraversando l'area di rigore.

