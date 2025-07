Labubu mania | gioiello anti?cute sbarca su Catawiki

Labubu Mania, il gioiello anticute che ha conquistato celebrità come Rihanna e Lizzo, sbarca su Catawiki. Questo peluche unico, con il suo design strambo e irresistibile, non è solo un oggetto decorativo, ma un vero simbolo di stile e originalità. Per collezionisti e appassionati, è l’occasione di aggiungere un pezzo iconico alla propria collezione. Scopri come il mondo del design e della cultura pop si incontrano in questa straordinaria novità.

. Un peluche strano e irresistibile che ha stregato le celebrity. Labubu non è solo un peluche. È un oggetto del desiderio, un’icona di stile e una sfida continua per collezionisti e appassionati. Il suo aspetto volutamente strambo e grottesco ha conquistato le vetrine, i social e perfino le mani di celebrity come Rihanna, Hailey Bieber e Lizzo. A Milano – e ormai in tutta Europa – trovare un Labubu è diventato un piccolo evento, tra file interminabili, rilanci limitati e scaffali che si svuotano in pochi minuti. Catawiki lancia un’asta esclusiva con pezzi introvabili. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Labubu mania: gioiello anti?cute sbarca su Catawiki

