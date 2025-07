? Campa torna con Storie da raccontare | un inno pop punk all’estate e alla leggerezza

Campa torna con “Storie da raccontare”, un energico inno pop punk che celebra l’estate, la leggerezza e le avventure da condividere. Con il suo stile fresco e coinvolgente, il cantautore trasmette tutto il senso di spensieratezza e entusiasmo di un’estate indimenticabile. Questo brano è un invito a vivere ogni giorno come un’avventura da raccontare, perché ogni momento merita di essere ricordato. E tu, quale storia porterai nel cuore quest’estate?

"Storie da raccontare" è il nuovo singolo del cantautore Campa, uscito venerdì 27 giugno, a pochi mesi dall'EP d'esordio Loop (NEEDA Records). Il brano sfrutta la spensieratezza del pop punk per rendere il sentimento di leggerezza tipico di un'estate fatta di avventure e momenti da condividere. "Storie da raccontare": vivere ogni giorno come se fosse un'avventura. Dopo il debutto con l'EP Loop pubblicato a febbraio 2025 per NEEDA Records, Campa – nome d'arte di Luca Campagnaro – torna con un nuovo singolo dal titolo Storie da raccontare, disponibile su tutte le piattaforme digitali e accompagnato da un videoclip ufficiale su YouTube: Guarda il video di "Storie da raccontare" Prodotto da Luca Incerti (Ince) dei WEL, Storie da raccontare abbraccia la freschezza e l'energia del pop punk contemporaneo, mantenendo uno sguardo rivolto a quella malinconia luminosa che ha reso grande il genere nei primi anni Duemila.

