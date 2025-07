LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | quattro in fuga con 1? 30? sul gruppo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.11 Ricordiamo i nomi dei quattro corridori che compongono la testa della corsa: Yevgeniy Fedorov (XDS Astana), Bruno Armirail (Decathlon Ag2r La Mondiale Team), Brent Van Moer (Lotto) ed Andreas Leknessund (Uno X Mobility) 16.08 Mancano 70 chilometri all’arrivo. 16.05 Continua a soffiare vento laterale. La strada però è stretta e cambia continuamente lasciando pochi spiragli ai ventagli 16.02 Lo sprint intermedio assegna 20 punti al primo, 17 al secondo e poi 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 15.59 Mancano 20 chilometri allo sprint intermedio di Enocq (Brexent-Enocq) 15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: quattro in fuga con 1? 30? sul gruppo

