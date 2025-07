LIVE F1 GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | testacoda di Verstappen 10? di penalità a Piastri! Caos totale!

Benvenuti alla nostra diretta live dal Gran Premio di Gran Bretagna 2025! Tra incidenti, penalità e sorpassi mozzafiato, il weekend si sta rivelando ricco di emozioni e colpi di scena. Verstappen in testacoda, Piastri penalizzato e Hamilton che sfida le condizioni di pista bagnata: cosa ci riserverà il prossimo giro? Clicca qui per non perdere neanche un momento dell’azione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28° giro52 Verstappen fa sapere via radio che è troppo lento. La Red Bull ha proprio sbagliato l’assetto per la gara. 28° giro52 Ha smesso di piovere, ma la pista resta decisamente bagnata. 27° giro52 Hamilton in scia a Gasly. 27° giro52 REAGISCE HAMILTON! Sorpassa Russell con una brutale staccata all’interno sul bagnato: che coraggio! Al momento è sesto, ha davanti Gasly, Hulkenberg e Stroll: obiettivo podio! 26° giro52 Siamo a metà gara. 26° giro52 Piastri è al comando con 3?8 su Norris. Deve però scontare 10? di penalità. 25° giro52 10 SECONDI DI PENALITA’ PER PIASTRI! Non cambia molto: sarà comunque doppietta McLaren, ma vincerà Norris. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: testacoda di Verstappen, 10? di penalità a Piastri! Caos totale!

In questa notizia si parla di: diretta - verstappen - gran - bretagna

LIVE F1, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: comanda Verstappen, Ferrari indietro. Ora simulazioni di qualifica - Segui il GP dell'Emilia-Romagna 2025 in diretta! Verstappen guida la classifica, mentre le Ferrari arrancano.

LIVE #F1, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: alle 12.30 la FP3, la #Ferrari lavora in ottica qualifiche -#BritishGP #Leclerc #Hamilton #Verstappen #Russell #Antonelli #Norris #Piastri #Vasseur #Alonso Vai su X

La F1 si prepara a tornare in pista per le qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna 2025 a Silverstone: la cronaca in diretta dalle 16:00 Vai su Facebook

F1 GP Silverstone, la gara in diretta LIVE: la pioggia mischia le carte, Leclerc gioca il jolly con le gomme da asciutto; GP Gran Bretagna 2025, Gara: Verstappen sfida le McLaren, Ferrari all’attacco. Via alle 16.00 – DIRETTA; F1, GP Gran Bretagna: qualifiche e pole in diretta live.

DIRETTA F1 | GP Gran Bretagna 2025: Live Gara [TEMPI E FOTO] - Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Silverstone dove, ... Si legge su msn.com

GP Gran Bretagna 2025, Gara: Verstappen sfida le McLaren, Ferrari all’attacco. Via alle 16.00 – DIRETTA - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta della gara del GP Gran Bretagna F1, LIVE dalle 15. Secondo formulapassion.it