La Pozzolis Family si separa | ma quanto guadagnano Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione?

La Pozzolis Family, il famosissimo fenomeno social con oltre 500.000 follower, si separa: un passo difficile che non mette fine alla loro collaborazione professionale. Ma quanto guadagnano davvero Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione? La loro storia, intrisa di successi e sfide, continua a interessare milioni di fan. Scopriamo insieme i dettagli dietro questa separazione e il futuro della coppia.

Si separano i creatori della Pozzolis Family: non sono più una coppia ma continueranno a lavorare insieme. Quali sono davvero i loro guadagni? Si sono separati un anno fa, l’hanno annunciato di recente forse perché temevano che ne potesse andare della loro credibilità : Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione, volti e menti dietro al popolare progetto social The Pozzolis Family (con oltre 500k follower su Instagram) hanno scelto di rendere pubblica la loro separazione dopo averla vissuta in privato per un anno intero. Genitori di Giosuè (2015) e Oliva (2017), i due raccontano con ironia la quotidianità familiare sui social – sarebbe stato difficile continuare a farlo da separati ma continuando a nascondere questa condizione. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv © Nonsolo.tv - La Pozzolis Family si separa: ma quanto guadagnano Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione?

In questa notizia si parla di: pozzolis - family - separa - guadagnano

Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione della Pozzolis Family non stanno più insieme, ma non perdono la fiducia nell'amore: «Continuate a crederci» - Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione, nonostante la fine della loro relazione, dimostrano che l’amore e la speranza non svaniscono mai.

La Pozzolis Family si separa: ma quanto guadagnano Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione?.

I Pozzolis si separano: “Saremo family non tradizionale” - Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione continuano a lavorare insieme. Da msn.com

Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione si separano: addio alla Pozzolis Family - Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione si sono lasciati: è la fine della Pozzolis Family, le dichiarazioni del comico. Scrive donnaglamour.it