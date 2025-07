Il viaggio di Shuna un racconto epico e intimo al tempo stesso

una saggezza d'altri tempi e di un cuore grande come il cielo. In questo racconto epico e intimo, seguirai le sue avventure tra sfide e scoperte, alla ricerca di un senso più profondo alla propria esistenza. Un viaggio che travalica la storia per diventare un inno alla speranza e alla forza dello spirito umano. Preparatevi a immergervi in un mondo dove il destino si scrive con coraggio e passione.

C'era una volta, in un'epoca arcaica, un piccolo regno sepolto in una valle scolpita millenni prima. Un angolo di mondo dimenticato dal fluire del tempo, dove la terra arida restituiva a fatica i frutti della fatica contadina. Gli abitanti di questo luogo, pur stremati dalla fame, vivevano con dignitosa gratitudine, continuando a lavorare sino allo sfinimento. A guidarli c'era il giovane principe Shuna, erede a un trono di cenere, ma dotato di un animo puro e di una volontà inflessibile. Un giorno, il destino bussò alla sua porta sotto le sembianze di un viandante morente proveniente da terre ignote.

