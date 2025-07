CortoCircuito Film Festival | programma ospiti e giurie

Il CortoCircuito Film Festival sta per aprire le sue porte a Milano, un evento imperdibile dedicato ai cortometraggi contemporanei. Con un ricco programma di proiezioni, talk, workshop e premiazioni, questa prima edizione promette di diventare un punto di riferimento nel panorama cinematografico. Scopri gli ospiti, le giurie e le sorprese che renderanno questa manifestazione unica: il countdown è quasi terminato, e l’attesa sta per finire!

Il countdown sta per finire: mancano pochissimi giorni alla prima edizione del CortoCircuito Film Festival, che si svolgerà il 10 e l’11 luglio all’Anteo Palazzo del cinema di Milano. Due giornate interamente dedicate al mondo del cortometraggio contemporaneo, tra proiezioni, talk, workshop, incontri e premiazioni. Il festival, nato come il coronamento di quattro anni di rassegna mensile di CortoCircuito, ha l’obiettivo di valorizzare l’opera breve in ogni sua forma, proponendo un programma ricco e variegato che mette in risalto nuove generazioni di autori e filmaker. Dopo una call che ha raccolto quasi 400 candidature dall’Italia e dall’estero, la lineup presenta un’ampia selezione di opere suddivise in sei sezioni: concorso, animazione, documentari, internazionali, micro-short, e una speciale selezione fuori concorso. 🔗 Leggi su Screenworld.it