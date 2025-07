Classifica Tour de France 2025 seconda tappa | Van Der Poel in giallo Evenepoel a 45? da Pogacar

La seconda tappa del Tour de France 2025 si conclude con un emozionante sorpasso in classifica generale, mentre Van der Poel conquista la maglia gialla in una volata serrata a Boulogne-sur-Mer. Nel frattempo, Evenepoel si mantiene in posizione di rilievo, distanziato di soli 45 secondi da Pogacar, creando un incontro di elevate emozioni e sfide ancora tutte da scoprire. La corsa entra nel vivo: cosa ci riserverà il prosieguo?

La conclusione della seconda tappa del Tour de France 2025 di ciclismo su strada, con partenza da Lauwin-Planque ed arrivo a Boulogne-sur-Mer, dopo 209.1 km, ha consegnato la nuova maglia gialla, che identifica tra tutti i corridori il leader della classifica generale, a Mathieu Van Der Poel (Alpecin – Deceuninck). Il neerlandese si impone in una volata ristretta nella seconda frazione, andando a precedere lo sloveno Tadej Pogacar ( UAE Team Emirates – XRG), secondo nella generale a 4?, ed il danese Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike), terzo in classifica a 6?. Spettacolo unico al Tour de France: Mathieu van der Poel fa tappa e maglia davanti a Pogacar e Vingegaard CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2025 (Seconda tappa). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Tour de France 2025, seconda tappa: Van Der Poel in giallo, Evenepoel a 45? da Pogacar

