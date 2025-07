Albatross e il racconto di un uomo controverso | ne parliamo con Giulio Base

Albatross di Giulio Base racconta la complessità di un uomo controverso come Almerigo Grilz, figura spesso ignorata ma di grande fascino e mistero. Coraggioso, divisivo e senza paura di sfidare i limiti, Grilz rappresenta un tassello fondamentale nella storia italiana, tra conflitti e ideali contrastanti. Scopriamo insieme come il film si propone di svelare le sfumature di questa personalità affascinante e inquieta, portando alla luce un'epoca cruciale per l'Italia del Novecento.

Coraggioso, controverso, divisivo. Sono i tre aggettivi associati più spesso ad Albatross, il nuovo film di Giulio Base. Un biopic molto classico, dedicato ad Almerigo Grilz. O meglio, alla figura di Almerigo Grilz. Un nome poco noto al grande pubblico che Albatross prova a mettere al centro della scena. Reporter di guerra e militante politico molto vicino al fascismo, Grilz diventa quasi il "chiavistello" per entrare nel cuore dell'Italia degli anni di piombo. Quella dilaniata da bombe e divisioni politiche feroci. Estremismi mai così attuali, che confluiscono nella figura grigia di un uomo irrequieto e sfuggente.

