57%dei giovani ritiene la democrazia la migliore forma di governo ma il 21% è favorevole ad un regime autoritario in determinate circostanze Sì all’Unione europea

Il 57% dei giovani europei si schiera a favore della democrazia come miglior forma di governo, ma sorprendentemente, il 21% è disposto ad accettare un regime autoritario in certe circostanze. In Italia, questa percentuale sale al 24%, la più alta tra i paesi analizzati. Questi dati riflettono una complessa percezione delle istituzioni, che potrebbe influenzare il futuro politico del continente e richiede una riflessione approfondita sulla fiducia nelle democrazie moderne.

Secondo la nona edizione dello studio Junges Europa 2025, condotto da YouGov per la TUI Stiftung, il 57% dei giovani europei tra i 16 e i 26 anni considera la democrazia la migliore forma di governo. Tuttavia, il 21% degli intervistati si dichiara favorevole a un regime autoritario in determinate circostanze. In Italia, questa percentuale raggiunge il 24%, la più alta tra i Paesi esaminati.

