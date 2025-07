LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | un tandem francese al comando Il gruppo ad 1?

Il Tour de France 2025 si svela emozionante, con un tandem francese al comando e il gruppo che si avvicina. A pochi chilometri dalla conclusione, ogni secondo conta: chi indosserà la prestigiosa maglia gialla? Segui in diretta le ultime ore di questa tappa avvincente, con aggiornamenti continui e colpi di scena da non perdere. Clicca qui per vivere l’adrenalina della corsa minuto per minuto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:56 Ottanta chilometri alla conclusione della tappa. Chi indosserĂ la prima maglia gialla? 15:55 La  Alpecin – Deceuninck sta tirando il gruppo. 15:53 Il vantaggio del duo al comando aumenta a 57”. 15:50 Cambio di bicicletta per Arnaud De Lie(Lotto). 15:48 Filippo Ganna a colloquio con l’ammiraglia. 15:47 Sei chilometri al Mont Cassel (1.8km al 3.8%). 15:44 Il duo al comando vanta 27” sul gruppo. 15:42 Benjamin Thomas (Cofidis) ha raggiunto Matteo Vercher (Team TotalEnergies) in testa alla corsa. 15:40 Benjamin Thomas (Cofidis) si lancia all’inseguimento del connazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: un tandem francese al comando. Il gruppo ad 1?

In questa notizia si parla di: tappa - diretta - comando - gruppo

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

CiaoComo sport - Seconda tappa del Giro Next Gen, arrivo sul traguardo di CantĂą. Presa diretta con Mario Camagni #ciclismo #GiroNextGen #giroditalia #cantĂą Vai su Facebook

Giro d'Italia, Prodhomme vince a Champoluc! Del Toro 2° allunga su Carapaz 3°; Impresa di Simon Yates: il Giro d'Italia è suo!; COPPI&BARTALI. A PAUL DOUBLE LA TAPPA PIÙ DURA.

Diretta Tour de France 2025, classifica/ Streaming video Rai 2: 1^ tappa a Lilla (oggi sabato 5 luglio) - Diretta Tour de France 2025 oggi sabato 5 luglio, classifica e streaming video Rai 2: orario, percorso e vincitore della 1^ tappa a Lilla. Si legge su ilsussidiario.net

DIRETTA/ Giro di Sicilia 2022: Fran Miholjevic ha vinto la 3^ tappa e va al comando! - IlSussidiario.net - Diretta Giro di Sicilia 2022 oggi giovedì 14 aprile, streaming video Rai e percorso della 3^ tappa Realmonte- Lo riporta ilsussidiario.net