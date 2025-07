La band fantasma che ha conquistato Spotify

AGI - Una band sconosciuta, senza traccia sul web e con membri che non esistono. Eppure The Velvet Sundown, come racconta El Pais, ha superato gli 850.000 ascoltatori mensili su Spotify. Il loro segreto? Chitarre morbide, voci maschili avvolgenti e una veritĂ scomoda: ogni nota, ogni parola, ogni immagine è stata generata dall’intelligenza artificiale. Nessuno dei volti presenti nella foto profilo su Spotify corrisponde a un essere umano reale. La musica non è suonata da musicisti. La band, in senso stretto, non esiste. O almeno questo è quello che emerge cercando di approfondire la loro storia e la loro produzione musicale. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La band fantasma che ha conquistato Spotify

