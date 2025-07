Wimbledon Shelton e un successo… record | Hijikata battuto in 69? – Video

Ben Shelton sorprende ancora a Wimbledon 2025 con un risultato da record: ha sconfitto Rinky Hijikata in soli 69 secondi, scrivendo una pagina unica nella storia del torneo. Un risultato che dimostra come il tennis possa ancora stupire, lasciando il pubblico senza fiato. Questa incredibile vittoria si aggiunge alle imprese di Shelton, consacrandolo come uno degli protagonisti di questa edizione. La sua performance straordinaria apre nuove prospettive per il futuro del grande tennis internazionale.

(Adnkronos) – Successo da record per Ben Shelton a Wimbledon 2025. L’americano ha battuto oggi, venerdì 4 luglio, l’australiano Rinky Hijikata in soli 69 secondi. Nessun errore: il match è durato poco piĂą di un minuto perchĂ© era stato interrotto ieri sul 5-4 del terzo set per oscuritĂ . Shelton, che aveva vinto i primi due . L'articolo Wimbledon, Shelton e un successo. record: Hijikata battuto in 69? – Video proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Wimbledon, Shelton e un successo… record: Hijikata battuto in 69? – Video

