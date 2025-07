Repressione in Georgia | sempre più oppositori che sognano l’Europa finiscono in galera

La repressione in Georgia si intensifica, con sempre più oppositori incarcerati mentre sognano un futuro europeo. Il Foreign Office di Londra denuncia una repressione brutale che sopprime ogni dissenso, mentre i cittadini georgiani resistono, con oltre 200 notti di protesta per chiedere riforme e libertà. Un fronte forte e determinato, che nonostante la dura repressione, continua a opporsi alla crescente oppressione. La loro lotta rappresenta un simbolo di speranza e resistenza...

"Chi incarcera gli oppositori non può avere alcuna aspirazione euro atlantica". Lo dichiara il Foreign Office di Londra per la repressione di ogni dissenso a Tiblisi. Da tempo le piazze del paese caucasico sono in agitazione per la ferma e perdurante protesta, con oltre 200 notti in piazza per chiedere nuove elezioni e il rilascio degli arrestati. Un fronte che, nonostante la dura repressione con centinaia di arresti, si oppone alla sempre più brutale svolta oscurantista governativa. Una repressione che limita libertà fondamentali, come quella di stampa, e non esita a incarcerare attivisti e leader dell'opposizione, con una preoccupante accelerazione in questi giorni.

