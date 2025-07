LIVE Bellucci-Norrie 6-7 Wimbledon 2025 in DIRETTA | l’azzurro cede il 1° set dopo 70? di gioco e una marea di chance lasciate sul piatto

L’emozione è alle stelle al Wimbledon 2025: Bellucci e Norrie si sfidano in un duello epico al quinto set, con il pubblico in fermento. Dopo oltre 70 giochi e numerose chance sprecate, il match si avvia verso una conclusione incerta e carica di suspense. Segui la diretta per non perdere neanche un istante di questa battaglia mozzafiato, dove ogni punto può fare la storia. Clicca qui per aggiornare in tempo reale!

17:07 Norrie-Bellucci 7-6(5)! Erano state 4 le chance di doppio break di vantaggio, c'è pure stato il 15-40 sul 4-4. Stecca di dritto Bellucci, esplode il Court n.1 di Wimbledon. 5-6 Incredibile passante di rovescio di Norrie. Non definitivo con il dritto Bellucci dopo una meravigliosa uscita lungoriga di rovescio. Bravo lo stesso Mattia. Serve il GBR per il set ha un set point! Seconda 5-5 LA PRIMA VINCENTE! 4-5 Erroraccio al volo di Norrie. Si riapre tutto! 3-5 Parte via il rovescio dell'azzurro, dopo il come on urlato, un brutto errore.

LIVE Bellucci-Norrie, Wimbledon 2025 in DIRETTA: il sogno continua contro il semifinalista del 2022

