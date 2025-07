La Saponaria | la cosmetica consapevole premiata dal Financial Times approda al Green Pea

La Saponaria, la cosmetica consapevole premiata dal Financial Times, approda al Green Pea, il primo concept store dedicato alla sostenibilità. Questa società benefit, con una storia ricca di passione per la natura e valori etici, nasce da un Gruppo di Acquisto Solidale e da un crowdfunding, incarnando un percorso imprenditoriale coerente con la protezione del pianeta. Un esempio di come l’amore per l’ambiente possa trasformare la bellezza quotidiana in un gesto di responsabilità.

Immaginate una società benefit con una storia caleidoscopica, passionale, fortemente caratterizzata dall'amore per la natura, nata da un Gruppo di Acquisto Solidale (Gas) e successivamente da un crowdfunding, con un percorso imprenditoriale denso di elementi etici, solidali, coerenti con la protezione e la tutela del nostro pianeta. L'azienda marchigiana La Saponaria riunisce tutto questo, con un laboratorio artigianale nato oltre 15 anni fa da un sogno: creare cosmetici biologici, efficaci e accessibili, che rispettino le persone e l'ambiente. Tutti i prodotti sono realizzati nel laboratorio a basso impatto ambientale di Pesaro, con ingredienti etici, a km zero o fair trade, e con packaging sostenibili.

