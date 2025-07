AGI - Il laboratorio di intelligenza artificiale di Google sta lavorando a un sistema che permetta alle intelligenze artificiali di sviluppare una sorta di dialogo interno, di monologo interiore, capace di aiutarle a comprendere il mondo e imparare nuovi compiti in autonomia. Lo riporta The Daily Upside, citando e riportando una recente domanda di brevetto presentata dal colosso di Mountain View. Il progetto si chiama “intra-agent speech for facilitating task learning” e punta a dotare i robot di un linguaggio naturale per descrivere ciò che vedono, a partire da video o immagini. Per esempio, un agente potrebbe osservare un essere umano raccogliere una tazza e ricevere come input testuale: “La persona raccoglie la tazza”. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - DeepMind vuole dare alle sue AI un "monologo interiore"