AGI - Skibidi boppy su Instagram, skibidi boppy su TikTok. E in moltissime chat su WhatsApp. È l’ultima parola diventata virale grazie ai social, soprattutto nella sua forma contratta: “skibidi”. Ma cosa significa davvero? E da dove viene? Spoiler immediato (e un po’ cattivo): non significa niente. Ma è proprio questo il punto: funziona benissimo proprio perché non vuol dire nulla. È un lessema senza senso, ma ricco di suono, ritmo, energia. Una sorta di scioglilingua strano, difficile da pronunciare ma incredibilmente accattivante. Eppure, se si va un po’ più a fondo, si scopre che skibidi boppy è tutt’altro che vuoto. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Cos'è questo "skibidi boppy" che ha invaso web e social

Come creare un video con l’intelligenza artificiale di Veo 3: Skibidi Boppy! - Google ha lanciato Veo 3 anche in Italia. Questo modello di intelligenza artificiale è diventato noto per la sua capacità di creare video con tanto di diaologhi audio partendo da un prompt di poche righe.

Che cos’è “Skibidi Boppy”, il tormentone virale su TikTok e Instagram - Dalla potenza dei nuovi modelli di IA capaci di generare video realistici, come Veo 3 di Google, nasce un fenomeno virale che sta conquistando TikTok e Instagram: brevi clip surreali in cui tutto è privo di senso

Cos'è lo skibidi boppy, l'assurdo trend diventato virale sui social network - Instagram, TikTok, Youtube e persino WhatsApp. L'ultimo fenomeno virale non conosce barriere e sta dilagando su tutte le piattaforme social dall'Australia al Giappone fino all'Italia.

