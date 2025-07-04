Austin FC-Los Angeles FC domenica 06 luglio 2025 ore 02 | 30 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 4 lug 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna ad interessarsi della MLS il Los Angeles FC di Cherundolo, che è impegnato quest’oggi sul campo dell’Austin FC.  Per i nero verdi di mister Estevez è arrivato un brusco stop nell’ultimo turno per mano dei Seattle Sounders, che ha interrotto una serie di 2 vittorie consecutive. Sesto KO esterno stagionale e squadra che continua a mostrare segni di cedimento in trasferta . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

austin fc los angeles fc domenica 06 luglio 2025 ore 02 30 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Austin FC-Los Angeles FC (domenica 06 luglio 2025 ore 02:30): formazioni, quote, pronostici

In questa notizia si parla di: austin - angeles

Los Angeles FC takes shutout streak into matchup with Austin - 8, seventh in the Western Conference) Austin, Texas; Sunday, 7 p. Si legge su msn.com

austin fc los angelesLAFC, Austin FC focus on playoff prep in last-season matchup - match winning streak on the line when they visit Austin FC on Sunday night in a meeting of playoff- msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Austin Fc Los Angeles