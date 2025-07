Al via Collisioni 2025 | dal 4 al 13 luglio quattro serate ad Alba tra big nazionali e internazionali

Al via Collisioni 2025, l’evento imperdibile che dal 4 al 13 luglio trasforma Alba nel palcoscenico della musica mondiale. Quattro serate di emozioni, star internazionali e talenti emergenti si alternano in un palinsesto ricco di sorprese, scenari e universi sonori diversi. Un’occasione unica per vivere un’immersione totale nell’arte musicale, tra cultura e divertimento, in uno dei festival più attesi dell’estate italiana. Preparatevi a lasciarvi coinvolgere!

Al via la 17a edizione di Collisioni che per quattro serate – da venerdì 4 luglio a domenica 13 luglio – trasformerà la città di Alba nel cuore pulsante della scena musicale italiana e internazionale, con un programma che promette un lungo viaggio fra scenari e universi musicali diversi, com'è nello spirito di Collisioni. Tornano le date internazionali, con una line-up d'eccezione sul palco di piazza Medford tra grandi nomi e giovani promesse, fino agli ospiti di fama mondiale che sapranno emozionare e far divertire decine di migliaia di spettatori, compresi i giovanissimi. Ad aprire questa sera, venerdì 4 luglio, Collisioni Festival, sarà Gigi d'Agostino, il cui concerto sarà aperto da Roberto Molinaro, producer italiano attivo dagli anni '90, noto per il suo stile techno ed eurodance.

