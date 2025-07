Xbox fallisce ancora | Perfect Dark cancellato e The Initiative chiuso e ora?

Le recenti notizie provenienti dal mondo Xbox sono un vero e proprio terremoto: il fallimento di Perfect Dark, la cancellazione del progetto e la chiusura di The Initiative scuotono gli appassionati di gaming. Una nuova ondata di licenziamenti colpisce duramente uno degli studi di punta, segnando un momento di grande incertezza per i fan. Questa situazione solleva molte domande sul futuro delle esclusive Xbox e sulla direzione dell’azienda...

Tutti gli appassionati di videogiochi al mondo, nelle ultime ore, sono stati sconvolti da una notizia che ha scosso il settore. Una nuova ondata di licenziamenti ha colpito duro centinaia di sviluppatori e, questa volta, a subire il colpo è stato uno degli studi di punta degli Xbox Games Studios. La notizia ci è arrivata tramite Window Central e Jason Schreir che hanno riportato per prima cosa che Everwild, videogioco precedentemente in sviluppo presso Rare e presentato soltanto una volta nel lontano 2019 e mai più visto, è stato ufficialmente cancellato. Inoltre anche il costosissimo e attesissimo Perfect Dark è stato bloccato e l'intero team che se ne stava occupando, il blasonato The Initiative, ha chiuso i battenti, provocando centinaia di licenziamenti.

