TRON Catalyst la recensione | una rete priva di stimoli

Se sei un appassionato di TRON e desideri vivere un’esperienza videoludica all’altezza delle aspettative, purtroppo questa volta potresti rimanere deluso. TRON Catalyst, infatti, si presenta come una rete priva di stimoli e innovazioni, mettendo in evidenza come il mondo dei giochi dedicati al celebre franchise abbia ancora molta strada da fare. Ma cosa rende questo titolo così fallimentare? Scopriamolo insieme.

C’è sempre spazio e attenzione per un gioco dedicato al mondo di TRON, il problema di oggi però è trovare un gioco valido, senza dover tornare indietro di almeno due decadi. Già perché, togliamo subito i dubbi, TRON Catalyst è al pari di una grossa delusione, incrementata anche da un nome quale Devolver nel ruolo di publisher, realtà che spesso cura in modo ossessivo le sue scelte, e questa volta invece inciampa in qualcosa di incomprensibile. Sia chiaro, non è tutto da buttare quello messo sul piatto di TRON Catalyst, ma è palese lo sforzo tecnico e artistico che non raggiunge standard rispettabili, anche solo per un progetto che porta come nome quello di TRON. 🔗 Leggi su Screenworld.it