Otomachi Record – storie imprevedibili & dischi introvabili | un vinile mille ricordi

Otomachi Record di Ryoichiro Kezuka trasforma le pagine in un viaggio sensoriale, tra storie imprevedibili e dischi introvabili. Un manga che va oltre la narrazione, coinvolgendo l’anima e risvegliando ricordi nascosti, come un vinile prezioso che sprigiona emozioni profonde. Preparati a immergerti in un’esperienza unica: perché a volte, le storie più sorprendenti sono quelle che si ascoltano con il cuore.

La musica è per l’anima quello che la ginnastica è per il corpo. – Platone Cosa accade quando un manga diventa non solo racconto, ma anche esperienza sensoriale a tutto tondo? Otomachi Record – Storie imprevedibili & Dischi introvabili di Ryoichiro Kezuka e edita in Italia per Panini Planet Manga è un’opera breve in due soli volumi (Side A e Side B), ma densissima e – a tratti – piuttosto evocativa. Un viaggio nelle emozioni, scandito dal fruscio della puntina su un disco in vinile, tra il profumo della carta e la nostalgica forza della musica. Eppure, Kezuka non ha scritto un manga sulla musica. 🔗 Leggi su Screenworld.it