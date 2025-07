? L’Oroscopo dei Piccoli dal 4 al 10 luglio 2025 ? Personalizzato per età da 0 a 10 anni

L'orizzonte dei più piccoli si amplia in questa settimana di luglio, mentre il cielo si illumina di nuove emozioni e scoperte. Tra parole inedite e sogni da ascoltare, è il momento perfetto per accompagnarli con dolcezza nel loro viaggio di crescita. Cara mamma, caro papà, questa settimana fate spazio al dialogo creativo: desiderano esplorare il mondo e sé stessi, un passo alla volta.

