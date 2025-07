Xbox in Crisi | Licenziamenti di Massa Progetti Cancellati e Studio in Pericolo

Il mondo Xbox attraversa una tempesta senza precedenti, tra licenziamenti di massa e progetti cancellati che minacciano il suo futuro. Everwild di Rare e il MMORPG di Zenimax sono spariti nel nulla, mentre anche King subisce drastici tagli. Questa crisi senza precedenti sta scuotendo profondamente l’industria videoludica, lasciando incertezza e preoccupazione tra gli appassionati e gli sviluppatori. Ma cosa si nasconde dietro queste decisioni drastiche? Secondo fonti attendibili, ...

Everwild di Rare e l’MMORPG di Zenimax spariscono nel nulla, mentre anche King subisce tagli Il mondo Xbox è scosso da una delle ristrutturazioni più pesanti della sua storia. Microsoft ha avviato una serie di licenziamenti su larga scala che stanno travolgendo l’intera divisione gaming, con effetti devastanti su studi storici, progetti attesi e sul morale degli sviluppatori. Due giochi cancellati in un solo giorno. Secondo fonti attendibili, due titoli in sviluppo da anni sono stati ufficialmente cancellati: Everwild, l’enigmatico progetto di Rare, già più volte rinviato e avvolto nel mistero, è stato abbandonato. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

