WWE | Il debutto sul ring di Blake Monroe fissato per The Great American Bash

Preparati a un emozionante debutto: Blake Monroe, ex campionessa AEW Women's World, si prepara a conquistare il pubblico WWE al Great American Bash. Dopo aver fatto il suo debutto in NXT e aver già mostrato il suo talento in live event, la sua presenza si farà sentire anche in TV. Con un percorso promettente alle spalle, Blake Monroe si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera sportiva. Non perdere questa grande occasione di vedere la sua prima apparizione ufficiale sul ring WWE!

Non ci è voluto molto perché Mariah May facesse sentire la sua presenza in WWE e ora il suo debutto ufficiale in TV è stato confermato. L’ex AEW Women’s World Champion, che ha firmato con la WWE lo scorso mese, farà la sua prima apparizione sul ring della WWE con il nuovo ring name Blake Monroe durante il prossimo evento Great American Bash. La WWE presenta Blake Monroe. Monroe ha debuttato il 3 giugno a NXT e ha già lottato in un live event contro Lainey Reid, ma i fan aspettavano con impazienza di vederla nel suo primo match ufficialmente trasmesso in TV. L’attesa è finita. L’annuncio è arrivato durante l’ultima puntata di NXT. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Il debutto sul ring di Blake Monroe fissato per The Great American Bash

In questa notizia si parla di: debutto - ring - blake - monroe

