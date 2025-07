WWE | Chad Gable operato con successo alla spalla tempi di recupero stimati

Ciao ragazzi! Ce l’ho fatta. Chad Gable, il celebre wrestler della WWE, ha superato con successo l’intervento alla spalla, portando avanti il suo percorso di recupero. I suoi fan si sono stretti intorno a lui, attendendo notizie positive, e ora possiamo guardare avanti con speranza e fiducia. Il talento e la determinazione di Gable saranno certamente la chiave per un ritorno in grande stile sul ring.

Chad Gable ha recentemente subito un infortunio reale alla spalla e, fin da subito, era chiaro che avrebbe avuto bisogno di un intervento chirurgico. I fan si chiedevano quando si sarebbe operato e ora è arrivata la conferma: Gable si è sottoposto con successo all’operazione. Attraverso il suo profilo Instagram, l’atleta ha pubblicato un video e una foto direttamente dall’ospedale, annunciando con entusiasmo: “Ciao ragazzi! Ce l’ho fatta.” Ha poi promesso di tornare prima di quanto si possa immaginare, scherzando con il suo ormai iconico motto: “Tornerò più in fretta di quanto possiate dire GRACIAS!” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @wwegable L’intervento arriva dopo la sua apparizione nell’episodio di Monday Night RAW del 30 giugno 2025, durante il quale ha chiesto scusa agli American Made per l’infortunio e ha spiegato che sarebbe rimasto lontano dal ring per un po’. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Chad Gable operato con successo alla spalla, tempi di recupero stimati

