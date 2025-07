WWE | Aggiornamento deludente su Brie Bella in vista di Evolution 2

L’attesa per un grande colpo di scena a Evolution 2 si sgretola: Brie Bella, protagonista di molte speculazioni, sembra aver perso la sua chance di sorprendere i fan. Secondo WrestleVotes, l’assenza di Liv Morgan ha compromesso i piani originali, cancellando così una delle sorprese più attese della serata. La delusione si fa sentire: cosa riserverà il futuro alle stelle della WWE? Restate con noi per scoprire gli sviluppi!

Secondo quanto riportato da WrestleVotes, una grande sorpresa che coinvolgeva Brie Bella sembrava essere in programma per il tanto atteso PLE Evolution 2, ma ora pare sia stata cancellata. Durante una sessione di Q&A su Sportskeeda WrestleBinge, WrestleVotes ha confermato che l’assenza di Liv Morgan dallo show ha compromesso diversi piani. Insieme a Raquel Rodriguez, Liv Morgan avrebbe dovuto difendere i titoli di coppia femminili contro le Bella Twins, pronte al ritorno. Liv era anche entrata in un alterco con Nikki Bella in occasione del recente ritorno di quest’ultima, ma ora sembra che Brie Bella non prenderà nemmeno parte allo show. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net