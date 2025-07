Wimbledon 2025 | il raccolto basso easy chic di Cate Blanchett e gli altri beauty look più belli di star e reali

Wimbledon 2025 si conferma protagonista non solo per il tennis, ma anche per i look di stelle e reali. Dal raffinato raccolto basso di Cate Blanchett allo stile casual chic di Ramona Agruma e Rebel Wilson, passando per lo sleek swept back di Russel Crowe, ogni dettaglio racconta un’eleganza unica. Scopri con noi i beauty look più belli di questa edizione, tra stile e charme senza tempo.

Dal raccolto basso in chiave casual chic dell'attrice agli scruffy knot di Ramona Agruma e Rebel Wilson passando per lo swept back di Russel Crowe. Tutti i beauty look più belli di star e reali tra gli spalti del celebre torneo di tennis. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Wimbledon 2025: il raccolto basso easy chic di Cate Blanchett e gli altri beauty look più belli di star e reali

In questa notizia si parla di: raccolto - basso - chic - beauty

Le acconciature raccolte di tendenza nel 2025; Red carpet Festival di Venezia 2024: la chioma da sogno di Amal Clooney e tutti i beauty look della quinta serata; Dieci beauty look da sposa da copiare alle star.

Chignon capelli corti: basso, morbido, chic, come farlo | Amica - Lo chignon basso con chioma corta è una delle opzioni più chic e facili da realizzare. Secondo amica.it

Il raccolto facile e chic di Elisabetta Gregoraci - Elisabetta Gregoraci, con il suo post, ci rammenta quanto sia d'impatto lo chignon basso. Si legge su elle.com