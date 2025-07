Wimbledon 2025 il programma di oggi 2 luglio | orari e partite

Il secondo turno di Wimbledon 2025 è pronto a emozionare gli appassionati con un ricco programma di incontri oggi, 2 luglio. Tra sfide avvincenti e grandi nomi in campo, il torneo si anima con la presenza di tre azzurri e protagonisti di livello mondiale come Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka. Scopri gli orari e le partite di questa giornata imperdibile, dove ogni match può riscrivere le sorti del prestigioso Championships.

Inizia il secondo turno di Wimbledon 2025. Mercoledì 2 luglio in campo tre azzurri fra il tabellone maschile e quello femminile, dove spicca la numero quattro del seeding Jasmine Paolini. Di nuovo sul Centrale dell’All England Club anche Carlos Alcaraz, reduce dalla maratona in cinque set contro Fabio Fognini all’esordio. Ai Championships anche la numero uno Wta Aryna Sabalenka. Già fuori vari big: eliminati al debutto, fra gli altri, Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Holger Rune, Jessica Pegula e Coco Gauff. Primo match nel doppio maschile per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Da ultimare ancora solo un incontro di primo turno, tra l’americano Brandon Nakashima e il cinese Bu Yunchaokete. 🔗 Leggi su Lettera43.it