Wimbledon 2025 il programma del 2 luglio | gli italiani in campo oggi e dove vederli

Terzo giorno di partite al torneo di Wimbledon 2025, terzo Slam della stagione che va in scena a Londra dal 30 giugno al 13 luglio. Oggi scendono in campo, per il secondo turno del singolare, tre tennisti azzurri: Mattia Bellucci, Luciano Darderi e Jasmine Paolini. Inoltre, c’è l’avvio del tabellone di doppio maschile e femminile. Tra gli uomini tocca alla coppia Simone Bolelli e Andrea Vavassori mentre tra le donne c’è Angelica Moratelli (30enne n°67 nella classifica Wta di doppio) al fianco della statunitense Sabrina Santamaria. Nella giornata di ieri, esordio sul velluto per Jannik Sinner che si è aggiudicato il derby azzurro contro Luca Nardi, sconfitto in tre set per 6-4 6-3 6-0. 🔗 Leggi su Lapresse.it