Willie Peyote a Segrate | quando il rap incontra la filosofia urbana

Il 10 luglio 2025 il Parco della Musica di Milano-Segrate si prepara ad accogliere una delle voci più autentiche e dissacranti del panorama musicale italiano contemporaneo. Willie Peyote porterà sul palco il suo "Grazie Ma No Grazie Tour Estate 2025", un appuntamento che promette di essere molto più di un semplice concerto: un'esperienza che mescola rap, cantautorato e quella sottile ironia che ha reso l'artista torinese un unicum nel panorama musicale nazionale. L'origine di un nome che racconta una generazione. Guglielmo Bruno, questo il vero nome dell'artista nato a Torino il 28 agosto 1985, ha costruito la sua identità artistica fondendo il personaggio Wile E.

