Volley Bergamo 1991 l’ultimo tassello è al centro | torna Aurora Micheletti

Volle Bergamo 1991 aggiunge un capitolo emozionante alla sua storia con il ritorno di Aurora Micheletti, giovane e talentuosa centrale cresciuta nel settore giovanile rossoblù. Dopo esperienze in A2 e B1 con il Club Italia e Padova, la promettente atleta classe 2005 torna a casa per affrontare la nuova sfida in Serie A1. “C’è tanta emozione in me ...” La passione e l’entusiasmo di Aurora sono pronti a infiammare il parquet di Bergamo.

La centrale bergamasca Aurora Micheletti è un ulteriore tassello del roster del Volley Bergamo 1991. Prodotto del Settore Giovanile rossoblù, farà il suo esordio in A1 con la maglia e la squadra che l’hanno vista crescere: classe 2005, dopo il percorso nelle giovanili orobiche ha vestito i colori del Club Italia dal 2021 al 2024, in A2 e in B1, nella stagione appena conclusa era invece a Padova, con Altafratte, in A2. “C’è tanta emozione in me in questo momento – ammette – sono sempre stata molto legata a Bergamo, non solo alla città, ma soprattutto alla Società, perché le giovanili le ho fatte tutte con questa squadra, dal minivolley alla Under 17, e ora realizzo il sogno di bambina”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Volley Bergamo 1991, l’ultimo tassello è al centro: torna Aurora Micheletti

In questa notizia si parla di: bergamo - volley - tassello - aurora

Il Volley Bergamo riparte da Mlejnkova: “Pronta alle prossime sfide, cresceremo insieme” - Bergamo. Il Volley Bergamo 1991 ha dato il benvenuto a Michaela Mlejnkova, che, nel ruolo di capitano, ha adottato la maglia rossoblù come seconda pelle.

Volley Bergamo 1991, l’ultimo tassello è al centro: torna Aurora Micheletti; Volley Mercato: Aurora Pistolesi da Brescia a Costa Volpino; Aurora Pistolesi è una nuova giocatrice di Costa Volpino: “Società ambiziosa come me”.

Un altro tassello per il Volley Bergamo: da Chieri arriva la giovane Nervini - Il Volley Bergamo 1991 aggiunge un nuovo tassello alla squadra per il 2023/24: da Chieri arriva infatti la giovane schiacciatrice Stella Nervini, giocatrice che ha fatto tutta la ... Lo riporta ecodibergamo.it

Volley Bergamo 1991, arriva la schiacciatrice Aurora Pistolesi - Aurora Pistolesi, schiacciatrice classe 1999, vestirà la maglia del Volley Bergamo 1991 nella prossima stagione. Da ecodibergamo.it