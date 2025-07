Vlahovic Juve l’attaccante serbo è un caso? Parla Comolli | l’annuncio del dirigente bianconero sul futuro del centravanti Cosa ha detto

Dopo la sconfitta contro il Real Madrid negli ottavi di finale del Mondiale per Club, il futuro di Dusan Vlahovic è al centro dell'attenzione. Il direttore generale della Juventus, Comolli, ha rotto il silenzio, lanciando un messaggio chiaro e deciso sul centravanti serbo. Ma cosa ha detto esattamente? Scopriamo le sue parole e cosa potrebbe riservare il futuro dell’attaccante bianconero.

Vlahovic Juve, è un “caso”? Parla Comolli: l’annuncio del direttore generale sul futuro dell’attaccante. Cosa ha detto dopo il Real Madrid. A DAZN e Mediaset, Comolli ha parlato anche di Dusan Vlahovic dopo Real Madrid Juve 1-0, il match in gara secca valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. L’annuncio del dg. MESSAGGIO PER VLAHOVIC O GLI ALTRI “CASI” – «Non è il momento di pensare ai casi individuali, ma dobbiamo parlare della squadra. Siamo delusi per la sconfitta ma abbiamo l’ossessione di migliorare la squadra ogni giorno, di migliorare i giocatori che sono qui e con quelli che arriveranno». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, l’attaccante serbo è un “caso”? Parla Comolli: l’annuncio del dirigente bianconero sul futuro del centravanti. Cosa ha detto

In questa notizia si parla di: comolli - juve - vlahovic - attaccante

Tudor Juve (Sky): l’allenatore è al momento confermato! Domani il primo giorno di Comolli a Torino: ecco cosa potrebbe accadere - La Juventus continua a navigare in acque agitate, ma la conferma di Igor Tudor sulla panchina è un segnale di stabilità in un periodo di cambiamenti.

Facciamo un gioco: vestite per un giorno gli abiti di #Comolli Foste il direttore generale della #Juventus, quale colpo chiudereste subito? 1 Difensore 2 Centrocampista 3 Attaccante LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM Vai su Facebook

Previsto un colloquio tra #Comolli e #Vlahovic negli USA Lo scenario sul futuro dell'attaccante serbo Vai su X

Juve-Vlahovic, la strada è in salita. Ecco perché cederlo (dal 1° luglio) sarà ancora più complicato...; Juventus-Vlahovic, Comolli accusa: Qualcosa non ha funzionato. Tocca a lui risolvere la grana, il rischio è grande; Juventus, Vlahovic e Comolli alla Continassa: incontro già nelle prossime ore?.

Juventus, per David è fatta: colpo nella notte, chi è, quanto costa e dove giocherà il nuovo bomber bianconero - Dopo settimane di trattative, è fatta per l'arrivo di Jonathan David alla Juventus: le cifre dell'affare e le caratteristiche del giovane attaccante di prospettiva ... Scrive sport.virgilio.it

Kolo Muani Juventus, Osimhen dopo David? Cosa succede con l’attaccante francese: la sua permanenza è ora in bilico! Rivelazione - Cosa succede ora per il futuro dell’attaccante francese: rivelazione sull’attacco Dopo il colpo David, il calciomercato Juve non molla Osimhen. Segnala juventusnews24.com