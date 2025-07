Vivremo in condizioni estreme L’allarme dell’Onu | cosa ci aspetta nel futuro

L’allarme dell’ONU risuona forte: il nostro pianeta sta attraversando una nuova era di condizioni estreme, dove le ondate di calore non sono più eccezioni, ma la nuova normalità. L’Organizzazione Meteorologica Mondiale avverte che il riscaldamento globale alimentato dall’uomo rende questi eventi sempre più intensi e frequenti. Clare Nullis, portavoce dell’OMM, ha dichiarato che il futuro ci riserva sfide senza precedenti; siamo pronti a fronteggiarle?

Il mondo si trova di fronte a una nuova realtà climatica: le ondate di calore estremo non sono più eventi rari, ma fenomeni con cui dovremo imparare a convivere. Lo ha sottolineato l’ Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), che ha evidenziato come il riscaldamento globale causato dall’uomo stia rendendo queste condizioni sempre più frequenti e intense. Clare Nullis, portavoce dell’OMM, ha dichiarato in una conferenza stampa a Ginevra che il caldo estremo è ormai un fenomeno consolidato e non più un’eccezione stagionale. Attualmente, l’ Europa meridionale sta affrontando una delle più estese ondate di calore degli ultimi decenni, con la Francia che registra temperature da record mai viste prima in questa fase dell’estate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Vivremo in condizioni estreme”. L’allarme dell’Onu: cosa ci aspetta nel futuro

In questa notizia si parla di: vivremo - condizioni - estreme - allarme

Cambiamenti climatici, l’Onu: vivremo in condizioni estreme; Vivremo in condizioni estreme. L'allarme degli esperti, cosa ci aspetta e perché; Cambiamenti climatici l’Onu | vivremo in condizioni estreme.

Cambiamenti climatici, l’Onu: vivremo in condizioni estreme - Ma la Ue va verso la flessibilità del target climatico per gli Stati ... Scrive repubblica.it

I bambini nati dopo il 2020 dovranno affrontare condizioni climatiche estreme impensabili (lo studio) - greenMe - Se non cambierà nulla, i bambini nati dopo il 2020 dovranno affrontare condizioni meteorologiche sempre più estreme: un nuovo studio valuta il peso della crisi climatica che i giovani rischiano ... Come scrive greenme.it