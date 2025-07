Vilhjálmsdóttir Inter Women ora è ufficiale | nuovo acquisto per le nerazzurre! Il comunicato

L’Inter Women rafforza il suo centrocampo con un colpo di grande rilievo: l’arrivo di Karólína Lea Vilhjálmsdóttir, stella islandese proveniente dal Bayern Monaco. Un acquisto che testimonia la volontà del club di competere ai massimi livelli e di puntare su talenti di livello internazionale. Con questa nuova protagonista, le nerazzurre sono pronte a scrivere un nuovo capitolo di successi; e il futuro si prospetta ancora più brillante per la squadra meneghina.

Vilhjálmsdóttir Inter Women, ora è ufficiale: nuovo acquisto per le nerazzurre a centrocampo! Il comunicato del club meneghino. Nuovo colpo di calciomercato per l’ Inter Women: le nerazzurre si portano a casa una centrocampista di livello internazionale, Karólína Lea Vilhjálmsdóttir. La notizia sull’accordo chiuso per la calciatrice islandese, proveniente dal Bayern Monaco, l’avevamo data in anticipo noi di Inter News 24. Adesso il colpo è diventato ufficiale col comunicato del club meneghino. La centrocampista, che ha trascorso le ultime due stagioni in prestito al Bayer Leverkusen, saluta il Bayern Monaco e si trasferisce a titolo definitivo in nerazzurro firmando un contratto fino al 30 giugno 2028. 🔗 Leggi su Internews24.com