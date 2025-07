Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-07-2025 ore 18 | 40

Benvenuti a Astral Infomobilità, il servizio della Regione Lazio dedicato a informarvi sulle condizioni del traffico in tempo reale. Oggi, 2 luglio 2025 alle ore 18:40, si segnalano code e rallentamenti sul Grande Raccordo Anulare di Roma, con congestioni tra Fiumicino, Romanina, Casilina e Tiburtina. Restate con noi per aggiornamenti costanti e consigli su come affrontare al meglio questa viabilità complessa.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare coda per traffico in Roma Fiumicino e Romanina è più avanti tra Casilina Tiburtina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si sta in coda tra Roma Fiumicino e d'ora In più avanti tra le uscite caccia e Salaria sul tratto Urbano lunghe trattore Cerbara il Portonaccio direzione tangenziale est mentre in senso contrario traffico rallentato con code tra la tangenziale ed il grande raccordo anulare percorrendo la Roma Fiumicino rallentamenti e code tra Colombo via Sacco Newton nei due sensi di marcia in via Aurelia si rallenta tra Torre in pietra-palidoro direzione Civitavecchia mentre via Nettunense rallentamenti in prossimità dei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nei sensi di marcia meccanico veloce nastro alle infomobilità è tutto il prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-07-2025 ore 18:40

